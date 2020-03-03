Во Дворце школьников прошел конкурс беспилотных летательных аппаратов

Конкурс по сборке беспилотных летательных аппаратов во Дворце школьников проходит впервые. В нём принимают участие 6 сборных. В каждой по 4 человека. Первый этап — комплектации дрона. На это юным инженерам отведено 20 минут. Первой с этим заданием справилась команда «Изи» из Назарбаев интеллектуальной школы.

Нуртуган Кайратов, студент Назарбаев интеллектуальной школы:

— Сегодня мы постарались выложиться на все 100. Собирали дрон мы максимально быстро. Вся команда работала очень слаженно. Правда, думаем, что какие-то маленькие недочеты в конечном счёте у нас все же будут. Так как времени отведено было не так много. Мы торопились , могли что-то упустить, какие-то детали могли перепутать или поменять местами. А в целом думаю, грубых ошибок мы не допустили.

А вот в программировании лучшими стали команда «220 Вольт». Собрать коптер они могут с закрытыми глазами. Ребята занимаются в кружке робототехники во Дворце школьников , где ежедневно практикуют свои навыки. Свои обязанности по комплектации радиоуправляемого аппарата участники команды распределили заранее.

Илья Амелин, учащийся Дворца школьников «Digital Urpaq»:

— В мою обязанность программист входит программирование дрона: это настройка дрона, настройка регулятора скоростей пропеллеров, настройка модулей, настройка всех остальных модулей, включая направление вращения моторов. Мы собирали уже в кружке электронное пианино, еще мы реализовывали разные проекты, создавали вайфай-роутетры, матрицу с напарником собирали вместе, еще мы делаем разные проекты, на которых свои возможности.

В результате у ребят должны получиться вот такие летающие дроны. Стоит отметить, что сейчас во Дворце школьников функционируют более 70 кружков. Их посещают около 2000 детей.

Анжелика Сычева