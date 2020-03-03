В Казахстане случаев заражения людей нет

Ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией во всем мире, остается напряженной. Только в Китае зарегистрировано более 80 тысяч случаев, в других странах — 9 тысяч. Статистика печальная. Но,несмотря на это, динамика в снижении роста заболеваемости все же есть, говорят специалисты.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Она составляет сейчас 0,3-0,5 % ежедневно .Как вы помните в начале февраля эта цифра доходила до 30% ежедневного увеличения.Это показывает , что под контролем находится данная ситуация.

Но это только в Поднебесной. В других странах, таких как Южная Корея, Италия ,Иран и Япония ситуация складывается иначе. В сутки средний прирост инфицированных там составляет 30%. В Казахстане случаев заражения коронавирусом не выявлено. Тем не менее меры по недопущению этой инфекции проводятся.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— В первую очередь утвержден план мероприятий по предупреждению распространения и завоза инфекции в СКО,усиленном санитарно-эпидемиологический и миграционный режим в пунктах пропуска государственной границы. Проведены тренировочные учения. Проведено учения врачей, эпидемиологов, медсестер.

Обучили более 500 человек. А еще дополнительно развернули 125 инфекционных коек. Проводят мониторинг прибывших из других стран.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— С 11 февраля более 10700 человек заехали в СКО, они все были взяты на контроль. 11 человек обследовано симптомами ОРВИ. Все анализы отрицательные.

В ближайшее время профилактику усилят. На особом контроле — вопрос дезинфекции мест общественного пользования.

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента охраны общественного здоровья СКО:

— Что касается объектов здравоохранения.Там и так соблюдаются все нормы дезинфекции. Но тем не менее они в ближайшее время будут еще более усиленны.

Стоит отменит, что в связи со вспышками коронавирусной инфекции в столице отменили все массовые мероприятия к международному женскому дню. В нашей области такого решения пока никто не принимал.

Анжелика Сычева