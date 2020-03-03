В Бескольской СШ№2 открыли новый кабинет поддержки инклюзии

Заместитель акима области Руслан Алишев посетил кабинет поддержки инклюзии. Говорит, он поможет создать безбарьерную среду и дружелюбную атмосферу для особенных детей. Здесь 4 зоны: для индивидуальных и групповых занятий, игр и релаксации. А ещё в кабинете окажут консультативную помощь родителям.

Наталья Сербина, главный специалист в области инклюзивного образования управления образования СКО:

— У нас в области 4150 детей с особыми образовательными потребностями от рождения до 18 лет. Поэтому наша задача создать необходимые условия в каждой школе, где обучается такой ребёнок. Потому что задача инклюзивного образования — это адаптировать такого ребенка, социализировать его в обществе.

Все дети разные и к каждому нужен особый подход. Психолог, логопед, дефектолог и социальный педагог. Заниматься со школьниками будут 4 специалиста. Также родители имеют возможность свободно прийти на занятия и посмотреть, как проходит работа с детьми.

Так и сделала Айгуль Садвакасова. Навестила внучку Жансаю. Девочке 6 лет. Плохо выговаривает букву «р», поэтому необходимы занятия с логопедом. Айгуль рада, что открыли такой кабинет.

Айгүль Садуакасова:

— Я думаю, что здесь у нас будут отличные специалисты, которые будут с ними заниматься и моя внучка заговорит хорошо, букву «р». Хорошо будет разговаривать. И от имени всех родителей я благодарю людей, которые постарались нам открыть такой кабинет. Всем большое спасибо.

Открытие кабинетов поддержки инклюзии — инициатива акима области, которую реализуют в рамках проекта «Кедергісіз келешек» партии «Nur Otan». Такие кабинеты уже созданы в 7 районах, до конца года планируется охватить остальные.

Анастасия Остертак