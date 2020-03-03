Т5 млн выделили из городского бюджета на очистку ливневки в Петропавловске

Общая протяжённость городской ливневой канализации составляет 92 километра, почти половина из них, это 42 км проходят под землёй, остальные — открытого типа. Вот эти, что на улицах Украинской и Панфилова установили в прошлом году. Чтобы снизить риск подтопления в этом частном секторе, коммунальные службы принялись за их очистку.

Павел Булаев, руководитель ГКП «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения»:

— Работы были проведены в основном в частном секторе. Это районы Подгора, Заречный посёлок, Бензострой, Копай. Уже 70% работ выполнены, задействованы 51 человек, 21 единица спецтехники. Работа идёт в плановом режиме.

Виктор Ращупин уже более 40 лет живёт в Рабочем поселке. Дом стоит на улице Караванной. Говорит, никогда не топило, так как каждую зиму сам убирал снег, очищал придомовую территорию. В этом году отмечает пенсионер, лопату в руки брал всего пару раз. Всю работу делают коммунальщики.

Виктор Ращупин, житель г.Петропавловска:

— Раньше не так убирали. Может, время тяжёлое было. Сейчас, регулярно работают. Думаю, жители нашей улицы довольны. Сейчас вот водостоки прочистили. Задержки воды не должно быть.

С девяти утра до шести часов вечера коммунальщики очищают ливнёвки. Работу усложняют жители, так как часто бросают туда мусор, тем самым засоряя их. Это затягивает рабочий процесс, таким образом, на очистку одного такого водослива уходит около часа.

Юрий Барисовский, работник ГКП «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения»:

— Если у нас ливнёвка чистая, то мы её проходим быстро. А если она заледеневшая и с мусором, то нам приходится сложнее. Сегодня мы начали с улицы Караванной, уже километра 2,5 прошли.

На очистку ливневых канализаций из городского бюджета выделили 5 миллионов тенге. Специалисты обещают выполнить работы до 10 марта.

Айгерим Муканова