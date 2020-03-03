Состояние автотрасс проверили в СКО

Это автодорога областного значения. Участок от Новокаменки до Боголюбово в Кызылжарском районе. Протяжённость дорожного полотна 21 километр. Из-за несвоевременной очистки трассы на некоторых участках образовались гололёд и трещины. Факт недобросовестной работы подрядчика налицо.

Еркен Абильмажинов, инженер СКФ РГП «Национальный центр качества дорожных активов»:

— Колея, гололедица, сужение проезжей части, по ширине движение только для 1 машины. Это создаёт опасность на дороге.

Более того, такое халатное отношение приводит к разрушению дорог. Днём снег на обочинах тает и вода стекает на проезжую часть. Вечером холодает и она замерзает, как следствие, расширяется. По словам специалистов, появляются вот такие трещины, а затем и ямы.

Аналогичная ситуация и на другом участке возле села Прибрежного. Гололёд, снежные накаты. Проверка показала, дорожники зимой работают неудовлетворительно. С дорогами республиканского значения дела обстоят лучше.

Чистят их качественно и вовремя. Однако, снежные «островки» всё-таки встречаются. Особенно на въезде в Петропавловск, говорят члены мониторинговой группы. Это второй их рейд. Первый был летом 2019-го.

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности:

— Результаты такие: на 3 участках, на которых мы были, подрядчики не выполняют надлежащие свои договорные обязательства. На обочинах дорог лежат валы со снегом. Что, естественно, создает предпосылки для ДТП.

По всем выявленным нарушениям участники рейда составят предписания. Позже их направят в областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Абай Альжанов