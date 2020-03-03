СКОФ Общества Красного Полумесяца провел отчётную конференцию

17 миллионов добровольцев по всему миру. Международное гуманитарное движение Красного Креста и Полумесяца появилось еще в 19 веке. Тогда это объединение помогло тысячам жертвам войн и стихийных бедствий. На территории нашей страны движение возникло 85 лет назад. Сейчас на попечении Красного полумесяца тысячи казахстанцев.

Сауле Оразова, директор СКОФ Общества Красного Полумесяца РК:

— Оказана большая поддержка социально-уязвимым слоям населения. В период весенних паводков мы работаем с ДЧС. Они спасают, но мы дальше обогреваем. Вещи, продукты даём кому нужно, материальную помощь оказываем.

В нашей области около 120 активных волонтёров. Но когда беда на пороге, к ним подключаются тысячи человек. На этой встрече вспоминали разрушительную стихию 2017 года. Когда дома уходили под воду, а люди в один миг теряли крышу над головой и всё своё имущество.

В этот тяжёлое время североказахстанцы сплотились. В стороне никто не остался. Организовывали сбор средств, покупали продукты, одежду и средства гигиены. В своей работе Общества Красного Полумесяца тесно сотрудничает со спасателями. И не только время чрезвычайных ситуаций.

Дмитрий Растихин, начальник управления по ЧС г.Петропавловска:

— Большую работу нам оказывают в виде волонтёрства, когда совместно ходим по домам, проводим разъяснительную работу. Проводим акции по обучению людей первой медпомощи.

Подвели итоги, наметили планы на этот год. Кроме того, во время конференции избрали состав президиума и его председателя. А также наградили тех, кто активно сотрудничает с Красным Полумесяцем.

Айгерим Мукашева