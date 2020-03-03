Пятигорская фабрика «Эталон меха» устроила большую распродажу

Скоро у представительниц прекрасной половины человечества праздник, а значит пришло время побаловать себя подарочками. В гардеробе Мадины Джабаевой уже есть меховая красавица, норковая — классическая длинная в пол. На этот раз девушка решила поэкспериментировать, правда, норке «изменять не стала», а вот длину решила выбрать покороче. Приглянусь Мадине вот эта модная автоледи. Кстати, новая модель.

Мадина Джабаева, жительница г.Петропавловска:

— В преддверии 8 Марта решила сделать себе небольшой подарок — прикупить себе шубку. Предпочтение отдаю своей норке вообще. Но так как рост у меня невысокий, куплю себе короткую, так я буду выглядеть эстетичней и красивей. Консультанты отлично работают, сразу показали мне множество вариантов.

Короткие стильные автоледи, шубы классической длины, шикарные меховые жилетки и удобные, уже полюбившиеся всем, парки. От ассортимента просто кружится голова. Выбор, как говорится, на любой вкус и цвет, кстати, что касается цвета, на выставке представлены шубы порядка 20 разных оттенков: от мягкого графитового до насыщенного черного. Есть и экзотические, к примеру, цвета фламинго и светлого изумруда.

Антон Саранча,администратор выставки «Эталон Меха»:

— У нас представлено более 200 видов норки, более 200 вариантов из мутона.

Сейчас проходит заключительная выставка этого сезона. Огромные скидки от 20 до 50% на всю норку.

Размерный ряд тоже весьма разнообразен. Найти шубку можно как для девушек с миниатюрными формами, так и для более пышных дам. 8 Марта уже не за горами, поэтому с выбором «меховой подружки» затягивать не стоит.

Ярмарка шуб будет работать в торгово-развлекательном центре «Сити-Молл» до 9 марта с 10 утра до 10 вечера. Кстати, любой товар вы можете купить не только за наличные, но и в кредит, и в рассрочку.

Анжелика Сычева