Под угрозой подтопления в СК находятся 92 населённых пункта

2 раза в день специалисты метеослужбы выходят на водоем, чтобы произвести все нужные замеры: скорость течения реки, толщину льда и температуру. Таким нехитрым, а главное, действенным способом гидрологи определяют, когда в регион придет половодье.

Абай Альжанов:

— Чтобы проверить толщину льда и измерить скорость течения реки, необходимо сначала пробурить лунку. Для этого гидрологи используют такой бур, как у рыбаков. Только потом уже в воду опускают специальный прибор.

К нему гидрологи подключают современное электрооборудование. После чего прибор опускают на глубину и устанавливают против течения реки.

Фархад Гайнулин, наблюдатель гидрологического поста филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В течение минуты ожидаем. И уже определяем скорость течения реки. Это все читается, кодируется и отправляется в нашу аппаратную. Новые посты будут давать более точные прогнозы, чтобы оперативно оповестить все экстренные службы. Они более компьютеризированные, электроника установлена.

По словам синоптиков, из-за аномально теплой зимы, толщина льда на реке Есиль на 13 см меньше, чем в прошлом году. А это значит, что движение воды начнется намного раньше. Поэтому возникла необходимость увеличить количество гидропостов.

В 2019-ом в СК их насчитывалось 14. С начала этого года установили еще 5 новых дополнительных комплексов. Преимущественно, в тех районах области, где угроза подтопления самая максимальная.

Даурен Кощугулов, руководитель отдела филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В этом году количество осадков в юго-западной части СКО осадков выпало в 2-2,5 раза больше. В целом сейчас гидрологическая обстановка стабильная.

На данный момент уровень наполнения Сергеевского водохранилища составляет 95 %, 88 — Петропавловского гидроузла.

Абай Альжанов