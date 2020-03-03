Перепады температуры ожидаются в СКО

Погодная чехарда. Зима в регионе выдалась аномальной, сменится она такой же весной, говорят синоптики. В марте будет особенно заметна разница между дневными и ночными температурами. Следствием их перепада станут гололёд и туман.

А ещё специалисты Казгидромета советуют запастись зонтами. Первая половина декады будет дождливой. Количество осадков за месяц ожидается выше нормы. Местами будет идти снег. Ночи первой декады окажутся холодными, температура может понижаться до минус 15 градусов.

Не стоит убирать тёплую одежду ещё по одной причине — сильные ветра. Их порывы будут достигать 20 м/с. Жителям региона желательно отказаться от дальних поездок. В конце месяца синоптики прогнозируют тёплую погоду, днём термометр будет показывать 10 градусов выше нуля.

Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала «Казгидромет» по СКО:

— В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха. Ночью от 5…10 мороза до 10..15 мороза, днем от 2 мороз — 3 тепла до 5..10 мороза. Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от 5…10 мороза до 10…15 мороза, днем от 2 мороза…3 тепла до 2…7, местами 10 мороза. В третьей декаде прогнозируется постепенное повышение температуры. Воздуха ночью от 10…15 мороза до 0…5 мороза, днем до 0…5 мороза местами 10 тепла.