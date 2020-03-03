К.Аксакалов: исключить чиновничий подход!

Тема, находящаяся в постоянном поле зрения и каждый день освещаемая всеми мировыми средствами информации. Чем больший масштаб приобретает распространение короновируса, тем сильнее ажиотаж, страх и количество вопросов вызывает новое заболевание, которое все еще находится в процессе изучения. В СКО медики тщательно проверяют всех, кто въезжает и выезжает за ее пределы.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— С 11 февраля 20 года из других стран принято 10700 человек, сняты с мониторинга 3315 человек, все взяты на контроль. Из них по показаниям лабораторно обследованы 11 человек, все результаты по короновирусу отрицательный, данных пациентов пролечили от других вирусных инфекций, затем выписаны с выздоровлением.

Для удобства всех казахстанцев, в том числе и жителей северного региона, которые вернулись на родину после отдыха заграницей, отечественные специалисты разделили на три категории, от которых зависит, как именно и сколько дней человека будут наблюдать врачи.

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— 1 категории 3 человека, прибывшие из Италии, в данный момент находят под домашним карантином, 2 категории 9 человек из Южной Кореи- двое, Тайланд- 7 находятся под мониторингом. 3 категория 67 человек Вьетнам 5 человек, Германия- 30, Турция-1, Саудовская Аравия-4, ОАЭ-25, Италия-1, Великобритания-1, находятся под дистанционным мониторингом.

Итого под наблюдением врачей 79 североказахстанцев, география их путешествий обширна. Желание видеть новое это хорошо, отметил глава региона, но в сложившейся мировой ситуации, хотя к встрече с коронавирусом наша область готова «по всем фронтам», североказахстанцам лучше не выезжать за ее пределы без острой на это необходимости.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Хочу, чтобы вы лишний раз подумали выезжать ли вместе со своей семьей, детьми и подвергать их опасности этой инфекцией. Цены упали на туристические маршруты, говорят о том, что в Хайнань около 100 тысяч тенге стоит, я думаю, что это высокая степень риска, если кто-то захочет поехать туда.

От мировых проблем -к региональным. Тема номер один начиная с конца зимы — паводок, а именно его недопущение. Избавить область от большой воды можно только общими усилиями. И тут активный темп всем североказахстанцам задают волонтеры.

Они постоянно чистят снег во дворах у тех, кто может сделать это самостоятельно не в силах. Работа добровольцев достойна похвалы, отметил Кумар Аксакалов, а тем, кто еще не вышел из зимней спячки, самое время проснуться и включиться в общую «эстафету» добрых дел. Это касается не только уборки снега, но и всех сфер деятельности, в которые вовлечены волонтеры.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Формируется тренд — корпоративное волонтерство, когда целые корпорации, учреждения, предприятия они коллективом занимаются этим тем самым, повышая имидж, соответствующий в обществе, формируя его. Здесь большое поле деятельности для активных граждан и тех, кто смог бы к ним примкнуть.

Примкнуть, получить профессию и трудоустроиться. Только в 2020-м году стены СКГУ покинут несколько сотен студентов, которые обучаются по программе «Серпін». Сколько из них найдут работу по специальности пока большой и открытый вопрос.

В 2019-м из 245 студентов остались за «трудовым бортом» 25% из них, в 2018-м 20%, тогда, конечно, и выпускников было меньше, больше чем на сотню. Но это не оправдание, ведь ребята из трудоизбыточных регионов страны едут в наш богатый, хлебный край, чтобы самореализоваться, а что из этого получается в итоге?

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году по программе «Серпін» выпустится 9 студентов, в таблице я не вижу, чтобы для них были предусмотрены рабочие места. У нас, что, так много строителей? Когда общаюсь с представителям компаний, всегда мне говорят о нехватке кадров.

Руководитель управления строительства ответил, что в этой сфере нужны только самые сильные и опытные специалисты, не в почете серпыновцы почему-то и в транспортной отрасли, представитель ведомства сослался на документы по выпускникам, которые сейчас на рассмотрении.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Что значит ждать ответа, только чиновники так могут делать. Направили, там, что как они с ними встретили, как разговаривают. Это просто по чиновничьи.

Такой подход к работе недопустим, отметил Кумар Аксакалов. Достойно ответ перед ним смог сдержать только руководитель управления культуры вместо отговорок он привел реальные факты и цифры.

Дарья Пышмынцева