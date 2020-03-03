Двое североказахстанцев угодили в финансовую пирамиду

Нажива лёгких денег. В феврале популярной в стране стала игра «Котёл», или как её ещё называют «Чёрная Касса». В финансовую пирамиду были вовлечены тысячи казахстанцев. Многие соотечественники остались без своих кровных, а кто-то в надежде получить большую прибыль даже влезал в кредиты. Среди обманутых — 2 североказахстанца.

Они вступили в игру в одной из социальных сетей, и оставили первоначальный взнос — 14 300 тенге. Баснословного дохода не получили. В итоге решили обратиться в полицию. По данному факту сейчас ведётся следствие.

Раушан Бакеева, старший дознаватель ДП СКО:

— Данные факты внесены в единый реестр по статье 190. ч. 2 «Мошенничество». Признаками финансовой пирамиды являются отсутствие какой-либо предпринимательской деятельности, а также выплата денежных средств за счет других вкладчиков. Выигрывает тот человек, который начал играть в «Котел» в самом начале.

Абай Альжанов