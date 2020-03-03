А.Большина — единственная женщина в Петропавловске, которая водит автобус

На часах еще нет 6 утра, а Айжан Большина уже на автобусной базе. Здесь начинается и заканчивается ее рабочий день. Пока петропавловцы просыпаются, собираются на работу или учебу, завтракают, она проверяет готовность своего автобуса к выходу на маршрут.

За техническим состоянием машин здесь следят механики, но все же часть ответственности, например, за уровень масла, или количество антифриза, внешнее состояние автобуса, всегда на Айжан.

Айжан Большина, водитель маршрутного автобуса №9:

— Габариты, фары, поворотники, открытие и закрытие дверей. Это все каждое утро проверяем, три дня мы работаем, три отдыхаем посменно и каждое утро так. Чем раньше выезд, тем раньше выезжаю из дома. Это уже привычка за столько лет.

Как и привычка следить за своим здоровьем. У водителей автобусов оно, конечно, не должно быть идеальным, как у космонавтов, но в целом по общим показателям от них отставать им нельзя, ведь в их руках безопасность сотен пассажиров. Все проверки позади, можно выезжать на маршрут, водителей провожают вот эти маленькие пушистые обитатели автобусной базы. Это тоже своеобразный ритуал.

Айжан больше 7 лет работает в сфере пассажирских перевозок. Сначала попробовала себя в роли кондуктора, затем выучилась на водителя троллейбуса. Когда они исчезли с улиц областного центра, женщина поставила перед собой новый челлендж и переквалифицировалась, а затем пересела на большой городской автобус.

Позже 1-го маршрута, которым она управляла, не стало, Айжан снова пришлось выйти из зоны комфорта, привыкать к новому типу транспорта, совсем с другими габаритами. Так она и села за руль 9-ки.

Айжан Большина, водитель маршрутного автобуса №9:

— Коллеги здесь хорошие, я, когда пришла, молодцы ребята, здесь хорошие люди работают. Сразу объяснили, как ездить, маршрут другой. Было так, что просто заглох автобус и я не знала, что с ним делать, я его завести не могла, приехали, помогли, завели, сделали.

Во второй раз, когда «зайчик» снова начал капризничать и заглох, Айжан помогли полицейские. На вопрос — насколько сложна ее работа, единственная в городе водитель автобуса ответила, что не труднее, чем любая другая.

Успех любой профессии — в любви к своему делу, окружающим, которые, по словам Айжан, всегда по-доброму и с любопытством к ней относятся. Но для женщин, вне зависимости от вида их деятельности, особенно важна поддержка близких. Надежный тыл Айжан — ее сын.

Айжан Большина, водитель маршрутного автобуса №9:

— Мама живая была, всегда переживала утром, когда я уезжала, сейчас ее нет. Сын сначала хвалился, что его мама водитель. Учится в 7 классе, 4 школе. Он сейчас уже в принципе взрослый, его больше друзья интересуют. Обычно любим по магазинам походить, на базар съездим, в кафе зайдем.

Редкие выходные и праздники. Если Айжан выпадет рабочая смена 8 Марта, то она, как и все остальные водители, выйдет в этот день на маршрут.

Дарья Пышмынцева