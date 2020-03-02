В СКО задержали банду фальшивомонетчиков

На территорию Казахстана злоумышленники завезли 200 фальшивых банкнот номиналом в 500 евро. По всей видимости, намеревались распространить иностранную валюту в разных уголках страны. Но просчитались, их задержали. При обыске сотрудники департамента экономических расследований изъяли у подозреваемых около 2 млн тенге, 30 тысяч рублей и 68 тысяч евро.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Купюра в 500 евро, по словам специалистов, одна из самых подделываемых. По этому ее и выбрали злоумышленники. Из 100 тысяч евро, которые у них были- около 20 тысяч- сотрудники ведомства так и не нашли.

Сейчас подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. По данному факту идет досудебное расследование.

Айгуль Букирова, следователь по особо важным делам департамента экономических расследований СКО:

— Раннее данные лица к уголовной ответственности не привлекались. В случае наличия у вас подозрения , что имеющиеся у вас 500 евро являются поддельными, либо в случае покупки в пунктах обмена валют 500 евро обращайтесь в Департамент экономических расследований или по телефону 46-98-18.

За правонарушения подозреваемым грозит уголовная ответственность и наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Отмечу, ранее в СК подобных случаев никогда не было.

Абай Альжанов