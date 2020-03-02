В п.Борки прошёл большой лыжный забег

Такие лыжные гонки в рамках областного дня здоровья в поселке Борки стали уже доброй традицией.Их проводят здесь 10-й год подряд. Из года в год желающих попробовать свои силы на лыжне становится все больше, говорят организаторы. Сюда приходят семьями, а также молодые и пожилые.

Владимир Щербаков, директор областной СДЮСШ им.К.Байболова:

— Забег для всех желающих 500 метров, для мужчин , для женщин и для ветеранов. Гонка сильнейших — это определяет система квалификации. Либо он мастер спорта, либо кандидат, либо первый, второй разряд. Мужчины бегут 5 км, женщины 3 км, ветераны.

Яркое солнце, теплая и безветренная,можно сказать, уже весенняя погода. Ничего не мешает старту. В первом забеге участвовали все желающие: госслужащие, студенты, школьники , вставали на лыжню даже маленькие дети. Никакого ограничения во времени и никакой гонки за призовые места. Только хорошее настроение , положительный заряд энергии. А еще сертификаты участника марафона.

Участники забега:

— Очень хорошо, народу много, погода хорошая.Самое то.Праздник. Лыжный праздник. Я в таких соревнованиях участвую не первый раз. Мне очень нравится. Я хожу уже не один год.

— Спорт нужен ,чтобы быть здоровыми, сильными и активными.

Очень рады, погода классная.Круг, правда, маленький, но я два раза съездила.

Второй этап — забег для профессионалов среди юношей. 19-летний студент СК профессионально-педагогического колледжа Артем Островский на дистанции пятым финишировал первым. И это не удивительно. Лыжным спортом он занимается с детства. Парень — 4-кратный чемпион Казахстана по зимнему многоборью. Говорит, эта трасса для него была несложной.

После соревновались профессионалы-девушки. Оставила позади всех своих соперниц и пришла первой к финишу Маргарита Ларгина. 8 Марта девушка будет защищать честь нашей области на чемпионате республики по многоборью. Участие в таком лыжном марафоне для Маргариты как небольшая тренировка перед первенством.

Маргарита Ларгина, студентка СКППК:

— В таких забегах я первый раз участвую. Гонка прошла легко, можно сказать, сильно я не напрягалась. Ехала спокойненько, потихоньку.

Всего в массовом лыжном забеге приняли участие порядка 400 человек.

Анжелика Сычева