Спектакль «Небесный тихоход» состоялся в городском Доме культуры

Народному театру драмы, который существует при городском доме культуры, уже 60 лет. Режиссёр Надежда Окунева. Говорит, в труппе актёры — любители, причём разного возраста. Она хотела раскрыть их потенциал в постановке «Небесный Тихоход» по мотивам пьесы Алексея Яковлева. Репетировать начали ещё осенью.

Надежда Окунева, режиссер народного драм театра:

— Три убежденных холостяка обещали, что не женятся никогда. Не только не женятся, но и не полюбят никого. Жизнь есть жизнь. И то же самое в женской эскадрилье, девочки также договорились, что до конца войны любовь отменяется.

Вячеслав Серягин исполнил эпизодическую роль младшего сержанта. Говорит, было интересно сыграть в этом спектакле. Он поучительный.

Вячеслав Серягин, актер спектакля «Небесный Тихоход»:

— Мы хотим донести до молодёжи, что ВОв ещё не забыта. Все предки, деды будут в нашей памяти и сердцах. И хотим, чтобы праздник этот продолжался.

Сабина Саттарова, корреспондент:

— Судя по довольным лицам зрителей, можно сказать, что спектакль пришёлся им по душе. Школьники и студенты города активно обсуждают комедию. Молодёжь поделилась с нами своими впечатлениями.

Владислав Панин:

— Я пришёл на спектакль, и он мне понравился. Что на войне тоже есть любовь. Это для меня показатель.

— Адель Абильмажинова:

— Очень понравился спектакль. Игра актеров была довольно-таки на высшем уровне. Я посетила много спектаклей, но этот был очень захватывающим.

Карина Ризна:

— Мне очень понравилось, что на войне тоже бывает любовь. Она мне кажется даже лучше обычной.

Спектакль «Небесный тихоход» рассказывает о любви и об искренности чувств, которые помогают преодолевать тяготы войны.

Сабина Саттарова