Представители АНК участвовали в благотворительной акции

Благотворительностью в областной ассамблее народа Казахстана занимаются постоянно, а в такой день делать это особенно приятно. Первыми посетили семью Михайловых, под опекой они уже несколько лет. В небольшом частном доме проживают 4 человека. Бабушка, которая с трудом передвигается, и молодая мама с двумя детьми.

Муратбек Зейнуллин, председатель областной ассамблеи народа Казахстана:

— 1 марта праздник День благодарности, сегодня 25 лет Ассамблеи народа Казахстана. Вот председатели этнокультурных центров, председатель совета матерей и другие активисты пришли поздравить вас и вашу семью с этим праздником.

В праздники принято приходить с подарками, их у гостей много. Продукты питания, сладости для детей и обновки, которые ребята с радостью примерили.

Мама Вики и Максима не может устроиться на постоянную работу, потому что за старшим нужно ездить в школу, а девочка еще не ходит в детский сад. Но по возможности старается подрабатывать. Кстати, дом в котором живет семья тоже помогли приобрести активисты ассамблеи.

Екатерина Михайлова, жительница г. Петропавловска:

— С мая живем в этом доме. Он очень теплый. Там продали и деньги собирали помогли, купили нам здесь этот дом.

А это семья Марченко. Александр один воспитывает двоих сыновей. Они проживают в дачном массиве. Держат небольшое хозяйство. Живут хоть и скромно, но дружно. Старший сын учится в церковно-приходской школе, а младший помогает папе.

Иван Марченко:

— Я люблю с братом играть в Лего, Он таскает дрова, а потом мы печку еще топим.

Участие в акции приняли не только представители ассамблеи народа Казахстана, помогли также предприниматели и жасотановцы.

Алена Хан