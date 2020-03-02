Молочная продукция «улетела» с прилавков во время с/х ярмарки

Ранее субботнее утро. Но горожане не дремлют. С семи утра заполнили петропавловские рынки. Вот, к примеру, «Дария». Сюда свою лучшую, а главное, свежую и натуральную продукцию привезли жители района Магжана Жумабаева.

Многие петропавловцы ждали этой ярмарки, чтобы купить всеми известные булаевские масло и творог. На часах нет и девяти, но Рамзия Галиева уже на рынке. Только вот для сельскохозяйственной ярмарки это поздно. Кто успел, как говорится, тот и… купил булаевского масла. На ярмарку привезли свыше 500 пачек. Меньше, чем за полтора часа их все раскупили.

Рамзия Галиева, жительница г.Петропавловска:

— Булаевское масло очень хорошее. Но его никак не взять. Сколько прихожу на ярмарку. В магазинах нет Булаевкого масла и Сергеевского тоже нет. Творог очень хороший. Российское производство не знаю, беру всегда наше. Качественно и свежее. Цены приемлемые.

Вскоре разобрали и сметану, сыр, творог. Всего 600 кг молочки. Бойко идут продажи и у Юрия Пилипушко. На ярмарку он привёз почти 80 кг мёда. Семейная пасека — вот уже 35 лет радует североказахстанцев сладким и полезным лакомством.

Юрий Пилипушко, житель с.Байтерек, район М.Жумабаева:

— Донниковый мёд, белый. Это мёд цветочный с подсолнухом. Есть мёд гречишный. И есть разнотравье. Есть соты. Большей популярностью пользуются донниковы и гречишный. Донниковый как лекарственный. Когда сердце или желудок болит. Нежный мёд. Он и для маленьких детей. В гречишном много гемоглобина и железа.

Также жумабаевцы представили богатый ассортимент мясной продукции. 130 кг говядины, 80 свинины, 50 баранины. Всего в ярмарке участвовали 7 районов. Свой товар они представили на коммунальном и рынке «Алтын Арман», а также в торговом доме «Корона». Продажи шли весьма успешно. Сельчане реализовали продукцию на 5 млн 300 тысяч тенге.

Айгерим Мукашева