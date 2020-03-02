Концерт «Весенняя капель» состоялся в ОКЦ Петропавловска

Общество

20:21 2 Марта 2020

Лучшие коллективы представили зрителям более 30 номеров. Красочные костюмы, завораживающие танцы. Зрители с особым удовольствием следили за происходящим на сцене. Такие концерты здесь готовят чаще всего перед значимыми праздниками.

Ирина Колодаева, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества:

— В большой праздничной программе примут участие все творческие коллективы центра. Она посвящена Дню благодарности, а также сегодня в первый день весны поздравлять наших милых мам и педагогов с этими замечательными весенними деньками.

 

 

Айгерим Муканова

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