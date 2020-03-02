Конкурс «Юный спасатель» прошел в Петропавловске

В конкурсе «Юный спасатель» приехали участвовать ребята из 16 городских школ. В каждой команде по 6 человек. Программа соревнований этого года не отличается от предыдущих лет. Школьникам предстояло пройти 5 испытаний. Одно из которых — визитная карточка.

Учащиеся 9-й школы считают первое задание одним из самых ответственных. Заявить о себе достойно нужно изначально, говорят они. С приветствием ребята справились отлично .Своей команде дали название «Огнеборцы». Их девиз «Быть пожарным -это класс!».

После приветствия участникам на скорость нужно надеть костюм пожарного. С боевыми комплектами они справились за 46 секунд и не допустили ни одной ошибки.

Ангелина Борисевич, участница команды «Огнеборцы», СШ №9:

— Готовились мы, приходили в пожарную часть и там нас подготавливали. Надевать одежду на скорость, потом носить человека на спасательных носилках.

А на этом этапе требуется меткость. На расстоянии 25 /двадцати пяти/ метров участники должны набросить веревку в спасательный круг. Каждому дается 3 попытки.

Справиться с этой задачей сложно. Болельщики активно поддерживают свои команды. Впереди у юных спасателей еще два этапа. Их ждет эвакуация пострадавшего и боевое развертывание.

Булатжан Аскарбеков, преподаватель специальных дисциплин СКППК:

— Данный конкурс проводится уже 4 год. Это способствует популяризации. Той профессии, которая ежедневно сталкивается с трудностями. Ежедневно сталкивается с риском для жизни. Чтобы пожарных и спасателей знали.

К соревнованиям школьники подошли ответственно. Лучшими юными спасателями стали ребята из 7-й школы, на втором месте — учащиеся неполной средней 31-й. Замыкает тройку лидеров конкурсанты из школы №2.

Анастасия Остертак