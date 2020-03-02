Чучело Масленицы сожгли на главной площади Петропавловска

Первый день весны порадовал североказахстанцев тёплой и солнечной погодой. Сотни человек вышли на главную улицу города, чтобы проводить зиму. Для того чтобы праздник запомнился горожанам, русская община региона решила порадовать их угощениями, на подготовку праздничного стола у них ушло три дня.

Олег Кузнецов, председатель ОО «русская община СКО»:

— Мы приготовили для жителей 2000 блинов! Угостим практически каждого. Также на нашем столе есть чай, мёд, варенье. Главное, чтобы всё было вкусно и люди запомнили праздник Масленицу, который всегда весело и шумно проходит.

Концерт в честь Масленицы порадовал красочностью нарядов и весёлыми песнями. Жители города не могли устоять на месте и пускались в пляс вместе с артистами.

Самые смелые решили проверить свою ловкость в этом традиционном состязании. Они должны были забраться на столб высотой 13,5 метров и достать номерок. По нему и присуждался приз. Нурбек Шакимов, к примеру, заработал мультиварку.

Нурбек Шакимов, житель г.Петропавловска:

— Ощущения позитивные, хорошие. В первый раз попробовал сразу выиграл. Было очень интересно, понравилось. Адреналин зашкаливал.

Нашлись забавы и для детей. Ребята свои силы и выносливость решили проверить в перетягивании каната.

А кого-то заинтересовали бои на мешках. В этой игре важно сохранить равновесие и при этом повалить соперника.

Действовать можно только одной рукой. Максим Александров одолел двух противников, правда, с третьим ему не повезло. Но не расстраивается, признаётся, что пришёл сюда за эмоциями.

Максим Александров, житель г.Петропавловска:

— Соперник был чуть-чуть младше я ему сначала поддавался, не стал трогать, а потом он мне попал по носу и мне стало больно. И я его скинул. Мне нравится, что там есть разные соперники, в разном весе и весело всё-таки.

Момент, ради которого все собрались, — сжигание чучела Масленицы. Четырёхметровая красавица сгорела дотла за считанные минуты. Праздник, сохранившийся с языческих времён, подошёл к концу, а у православных христиан наступил Великий пост.

Айгерим Муканова