Благотворительный концерт «Мы вместе» прошел в Петропавловске

Молодая, красивая, талантливая и жизнерадостная. 25-летняя Екатерина Башкатова такие концерты организовывала не раз, благодаря ей ни один ребёнок получил шанс на жизнь. А сегодня благотворительный вечер в её честь. Несколько недель назад девушке поставили страшный диагноз — рак.

Злокачественная опухоль второй степени. Теперь самой Екатерине нужны средства на лечение. По словам организаторов, концерт — это порыв души, потому что много добрых, неравнодушных сердец откликнулись на крик о помощи.

Алла Писаренко, председатель ассоциации деловых женщин по СКО, организатор благотворительного концерта:

— В этом концерте принимает участие и вся наша творческая команда: ведущие, фотографы, видеографы, поющие. Ведь у нас очень большая плеяда очень талантливых людей в города. И мы, как праздничная индустрия все как один встали большой дружной стеной для того, чтобы помочь нашему коллеге.

Световое шоу, красивые танцы, яркие музыкальные номера. Поддержать Екатерину сегодня пришли не только знакомые, но и просто неравнодушные люди. Свою, пусть и небольшую лепту внёс каждый.

Гости концерта:

— Когда-то она помогла нам поддержала нас в хорошие минуты. Поэтому, как только мы узнали, пошли сразу.

— Хотели бы поддержать девушку, надеемся, что средства соберут

— Мы очень давно вместе сотрудничаем, знакомы и не раз Катя организовывала благотворительные акции для нуждающихся детей для проведения дорогостоящих операций, поэтому мы сегодня с сыночком пришли поддержать Катю.

Благодаря проданным билетам и сбору, который шёл во время концерта, удалось собрать больше трёх миллионов тенге.

Екатерина Башкатова:

— Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог, у нас очень отзывчивый город, людей всех вместе сплотила, жаль, что такая тема. Просто не в моих правилах жалеть себя и отчаиваться, и всех тех, кто столкнулся с такой же проблемой, я желаю им не падать духом и знать, что в нашем мире больше добрых людей.

Сразу после концерта Екатерина отправилась в Челябинск, где она должна пройти курс лучевой терапии.

Алена Хан