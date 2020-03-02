Аким СКО К.Аксакалов ознакомился с работой нового ангиографа

Словно тонкие паутинки наш организм заполняют кровеносные сосуды. Среднестатистически, их общая протяжённость у взрослого человека — 100 тысяч километров. Это в 2,5 раза длиннее, окружности нашей планеты по экватору. Согласитесь, впечатляет.

Кровеносная система очень сложная, ещё труднее исследовать её. Особенно если под рукой нет современного оборудования. Самым высокоточным в мире сейчас считается вот такой ангиограф. 2 недели назад его установили в областном кардиоцентре.

Максат Кудратуллаев, руководитель кардиологического блока многопрофильной областной больницы:

— Ангиограф — это та же рентгеновская машина, которая сопряжена с цифровой системой. Которая, получив изображение, переводит его в цифровой режим. Получаем программную обработку этих кадров. Конечным результатом будет видеофайл, который называется ангиографией. Этот метод диагностики является на сегодня «золотым стандартом» многих исследований. Даёт до 99% точной информации по сосудам.

В год на ангиографе диагностические исследования проводят двум тысячам пациентам, половину из них после оперируют с помощью этого же оборудования. Его предшественник потрудился на совесть — почти 12 лет. Но у него не было таких возможностей, как у нового. Благодаря которому, врачи получают трехмерное изображение любого сосуда.

Картинка ультракачества, можно рассмотреть микротравмы и любые отклонения. Благодаря такому современному оборудованию, медицина СК выйдет на новый уровень, а жителям региона не придётся уезжать в другие города в поисках лучшего лечения.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Три основные составляющие: оборудование, кадры и финансирование. По оборудованию мы увеличиваем с каждым годом. По итогам 2019 у нас в три раза на оборудование направлено средств больше, чем в предыдущие.

Благодаря этому здесь появился аппарат УЗИ, как говорят врачи, экспертного класса. Его стоимость 74 млн тенге. Но возможности, которые он открывает, стоят этих сложений, считают медики.

Чем качественнее картинка, тем точнее диагноз.

А от этого зависит лечение и, следовательно, выздоровление пациента. Ещё большие перспективы перед медициной нашей области откроет новая больница. В ней продумают всё до мелочей, отмечает Кумар Аксакалов, работу наладят по международному стандарту.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Оперативно решаются вопросы вмешательства. И всё это по времени рассчитано. Сколько времени надо, чтобы устранить неполадки. Тех служба работает безопасности, служба безопасности работает слаженно. Это большой городок 100 тысяч кв.м. под крышей.

У нас будет 70 тысяч квадратов. Все медблоки в одном здании, но с разными входами. А главное, в этом комплексе самое современное оборудование.

Айгерим Мукашева