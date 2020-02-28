Жителей многоквартирных домов тоже пугает паводок

Это уже сделали в 15-ти многоэтажках. И таких домов в областном центре 500. Сейчас полным ходом идёт работа во дворе — по адресу: Жукова, 34. Помогают жильцам обслуживающие компании: нанимают рабочих, технику и вывозят снег.

Виталий Свидовский, директор обслуживающей компании:

— Очищаем фундамент от снега, чтобы не было потопа талых вод. Далее, по погодным условиям в дальнейшем, т.е. 1,2,3,5 марта поедем на остальные дома убирать снег. Т.е. также чистить дворовые территории, ну, вот как-то так. Это всё, что входит в наши обязанности.

Ерлан Кайырбеков, руководитель отдела жилищных отношенный акимата г. Петропавловска:

— Совместно с управлением полиции города, где не будет производиться уборка дворовой территории, мы будем проводить рейдовые мероприятия. Касательно предупреждения о наложении штрафа по благоустройству дворовой территории согласно статье 505 кодекса об административных правонарушениях.

Анастасия Остертак