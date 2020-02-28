В Петропавловске полным ходом идёт подготовка к паводку

Это окраина Рабочего посёлка, улица Караванная. Гул снегоуборочных машин здесь не стихает с 7 вечера. Сейчас на участке 25 единиц техники. Бригада подрядной организации «Архмонтаж» за ночь вывезет на полигон порядка 4 тысяч кубов снега.

Александр Цимбал , директор ТОО «Архмонтаж»:

— В ночь у нас работают более 30 сотрудников, включая лопатчиков. Они для труднодоступных мест, чтобы они убирали там снег лопатами, где недостает техника. На балансе ТОО мы имеем 14 самосвалов, 2 грейдера, 2 щётки, 3 экскаватора, бульдозеры, тралы, 4 погрузчика.

Осадков в феврале выпало немало. Поэтому коммунальным службам приходится расширять маршруты и сдвигать график. Теперь снегоуборочную технику на улицах города можно наблюдать с 7 вечера и до 8 утра. Бригады трудятся без выходных. Обновлённый режим работы, и связанные с этим трудности, их не пугают.

Есболат Есмұқанов, механизатор ТОО «Архмонтаж»:

— Самое тяжёлое — это убирать, где вода стоит, лёд, а так, в основном пробиваемся нормально. 00:06 -00:19 Вся техника нормальная, всё новое, вот видите, стоит ШАХ, автогрейдеры, погрузчик, барсик.

Сейчас на балансе «Архмонтажа» несколько единиц снегоуборочной техники. Ежегодно в ТОО стараются обновлять её.

Александр Цимбал, директор ТОО «Архмонтаж»:

— Каждый год стараемся приобретать около 6 ед. техники. Это стабильно. У нас на сегодняшний день 4 новых самосвала, 4 грейдера.

Коммунальщики утверждают, свою работу выполняют в полном объёме. В стороне не должны оставаться и сами жители частного сектора, важно своевременно убирать снег во дворах. И многие это делают. Енгилик Шактаганова живёт по улице Герцена, это Подгора. Дом её топит почти каждую весну. Потому к паводку она с дочерью готовится заблаговременно. Ежедневно, утром и вечером берёт в руки лопату.

Енгилик Шактаганова, жительница г. Петропавловска:

— Сначала снег во дворе убираем, потом выходим убираем возле двора. Это наша частная территория. Её нам никто не обязан убирать. Раз не хотим весной поплыть — нужно сейчас поработать. А коммунальные службы молодцы. Работают круглые сутки, да и снег, который мы выносим со двора, они оперативно вывозят. С такой дружной работой нам паводок точно страшен.

Ежедневно на борьбу со снегом в Петропавловске выходят 14 предприятий. Задействованы порядка 120 единиц техники.

Дулат Шарипов, заведующий сектором отдела ЖКХ , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска:

— Исходя из опыта прошлых лет по противопаводковым мероприятиям, были определены участки, приверженные к подтоплению. В настоящее время вывозят снег с данных территорий. На сегодняшний день завершаются работы по вывозу снега с микрорайона Подгора, Рабочий, Береке, Бензострой.

Кроме плановых работ по уборке снега, коммунальщики отправляют снегоуборочные машины по заявкам, которые поступают от горожан.

Дулат Шарипов, заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска:

— Заявок от жителей очень много, специально для этого мы определили двух подрядчиков, именно по заявкам.

Начиная с ноября вывезли на полигоны с городских улиц уже почти 740 тысяч кубов снега.

Анжелика Сычева