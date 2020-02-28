В городе опасные участки дорог подсыпают песко-соляной смесью

Перепады температуры привели к гололедице на улицах областного центра. Для подсыпки опасных участков в этом году коммунальщики заготовили 2500 кубов песко-соляной смеси. К слову, это такой же объём, как и в прошлом году.

Работы начали в феврале и уже использовали 24 тонны инертного материала. Дополнительно заключили договор с предприятием «Коммунхоз» на поставку нового антигололёдного средства «ЛЕДОРУБ ЭКО», который успешно себя показал в действии.

Это полностью растворимый материал, у него экономичный расход и он практически не вызывает коррозии, а ещё безопасен для обуви. Но и от песко-соляной смеси коммунальщики пока отказываться не собираются, поскольку реагент доступен и прост в применении.

Дулат Шарипов, заведующий сектором автомобильных дорог отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска:

— Подсыпкой песко-соляной смеси занимается две организации «КоммунзохПетропаловск» и «АвионСевер «у них задействовано 3 единицы техники. Дополнительно мы заключили договор на подсыпку реагента на остановочные павильоны, перекрестки.

Анжелика Сычева