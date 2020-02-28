С января в регионе проводится акция «Бізбіргеміз»

Общество

22:03 28 Февраля 2020

В этом доме по адресу: Горького, 36 Валентина Канюха проживает уже больше полувека. Вспоминает, как вместе с супругом заложили здесь фундамент и занимались благоустройством. 20 лет назад пенсионерка осталась одна: муж умер, а дети и внуки теперь живут отдельно.

Навещают изредка. Помогать по хозяйству сейчас некому, а зимой и весной, — говорит Валентина Николаевна, это жизненно необходимо. И правда, снега в этом году выпало немало.

Валентина Канюха, жительница г.Петропавловска:

— Мне 83 года. Слава богу, что я еще и хожу. Хорошо, что с вами разговариваю. Никогда меня не топило, но в этом году снега много. Некому мне помочь.

Просьбы пенсионерки были услышаны. Убирать снег к Валентине Николаевне пришли добровольцы. Это волонтёры, активисты и студенты. В рамках акции «Біз біргеміз» с лопатами в руках они очистили всю придомовую территорию. Ребята старались.

Муса Аубакиров, волонтёр центра молодежных инициатив СКО:

— Очень рады, что акцию поддерживают жители города, волонтеры, организации. Сегодня у нашего волонтерского клуба насчитывается около 250 человек. Это дает позитивный настрой. Акцию продолжим до конца марта. Если будут плохие погодные условия, то будет больше адресов.

Оказывают поддержку не только одиноким пенсионерам. Ежедневно волонтёры посещают многодетные и малоимущие семьи. Приезжают и к людям с ограниченными возможностями. С начала года молодые и активные побывали у 20 горожан.

 

 

Абай Альжанов

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