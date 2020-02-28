Полицейские обсудили вопросы обеспечения общ.порядка в городе

2020-й объявлен годом волонтера и, надо сказать, их количество с каждым днем растет. В ряды добровольцев принимают каждого желающего. Они участвуют во всех сферах деятельности. Тесно сотрудничают и с полицией, содействуют в поддержании правопорядка. К примеру, в прошлом году школьники и студенты не раз закрашивали наркографити и на этом помощь не ограничивается.

Марат Тулебаев, начальник ДП СКО:

— С их участием разыскано 13 лиц, пропавших без вести. К примеру, осенью прошлого года волонтеры приняли участие в поисковых мероприятиях на территории Боголюбовкого, Соколовского сельских округов Кызылжарского района. В настоящее время прорабатывает вопрос по возможности участия волонтеров в оказании содействия органам внутренних дел.

Благодаря совместной работе полицейских и волонтеров в регионе удалось снизить количество преступлений. Сейчас в СК 224 добровольческих отряда правоохранительной направленности, в них состоят больше 600 молодых и активных.

Айдын Байматов, начальник УМПС ДП СКО:

— За 2019 год с участие общественных формирований пресечено свыше 3150 административных правонарушений. В 389 школах области созданы отряды юных помощников полиции с охватом 389 учащихся, которые следят за правопорядком как на территории школы, так и на прилегающей территории.

Теперь у полицейских добровольцев будет даже специальная форма. Ее утвердили по всей республике. Презентовали сегодня и североказахстанцам. Вот так она будет выглядеть. В нашей области самые активные участники движения — Евгений Соловьев, Станислав Алерт, Лилия Гизатулина, Алмас Оразов и Екатерина Галат, последняя — председатель клуба «Камкор». Одно из направлений, по которому работают ребята — социальное-волонтерство.

Екатерина Галат, председатель волонтерского клуба «Камкор»:

— Это работа с такой категорией людей, которую принято называть социально-незащищенными. Важно и значимой для нас является работа по оказанию помощи ветеранам тыла и труда. Организуются акции «Помоги ветерану», «ветеран живет рядом», «Забота».

По итогам встречи полицейские создадут группу в мессенджере Ватсап, куда включат активных участников волонтерского движения.

Алена Хан