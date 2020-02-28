Дню благодарности посвятили мероприятие в Департаменте полиции

Правоохранительные органы, Общество

20:24 28 Февраля 2020

Полицейские вручили на торжественном собрании благодарственные письма — за активное взаимодействие, помощь в воспитании молодых сотрудников, укрепление межнациональных отношений. Среди поощрённых — директор областного архива Сауле Маликова. Она часто работает со специальным госархивом полиции, где хранятся уникальные документы о репрессированных североказахстанцах.

Марат Тулебаев, начальник ДП СКО:

— День благодарности — яркий праздник милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу. Отрадно, что и в нашем Департаменте в дружбе и согласии трудятся бок о бок более 18 национальностей. Я тепло и искренне поздравляю вас, уважаемые гости, дорогие коллеги, с Днём благодарности.

 

 

Алена Хан

Читайте также

В женской колонии впервые отметили масленицу
Два часа, десять тысяч тенге и вы — в Алматы
На оживленном перекрестке областного центра сбили мужчину
Сосульки на крышах домов: кто должен их убирать?
Два года ограничения свободы за лжетерроризм
Бизнес-проект — по программе «ДКБ — 2020»
Школьники НСШ №16 провели акцию под названием «Письмо с фронта»
Собака Белла из ОДП Петропавловска нашла крупную партию героина
8 пьяных водителей задержаны за один день ОПМ «Безопасная дорога»
День благодарности и 25-летие АНК отметили в Доме культуры
Швейная фабрика «Прогресс» получила индустриальный сертификат
21 февраля — международный день родного языка