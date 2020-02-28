Дню благодарности посвятили мероприятие в Департаменте полиции

Полицейские вручили на торжественном собрании благодарственные письма — за активное взаимодействие, помощь в воспитании молодых сотрудников, укрепление межнациональных отношений. Среди поощрённых — директор областного архива Сауле Маликова. Она часто работает со специальным госархивом полиции, где хранятся уникальные документы о репрессированных североказахстанцах.

Марат Тулебаев, начальник ДП СКО:

— День благодарности — яркий праздник милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу. Отрадно, что и в нашем Департаменте в дружбе и согласии трудятся бок о бок более 18 национальностей. Я тепло и искренне поздравляю вас, уважаемые гости, дорогие коллеги, с Днём благодарности.

Алена Хан