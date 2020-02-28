День благодарности и 25-летие АНК отметили в Доме культуры

Слышать голос каждой нации. Для этого 25 лет назад и создали Ассамблею народа Казахстана, которую сразу признали уникальным институтом и назвали политическим новаторством. Под своим шаныраком она непросто собрала этносы, но и объединила, сплотила, подарив стране мир и согласие. Такая гарантия стабильности и нужна была 130 национальностям Казахстана.

Валерий Евдокименко, ветеран областной ассамблеи народа Казахстана:

— Никто сверху нас не загонял в этнокультурные центры. Просто когда не стало СССР, была напряжённая обстановка, люди стали объединяться вокруг своих общин, по национальному признаку. Они вспомнили, что они непросто советские люди, они корейцы, армяне, азербайджанцы.

Такие этнообъединения появились по всей стране. И не только в крупных городах. Движение подхватили и сельчане. Это был 1995 год. В нашей области в числе первых появился татаро-башкирский центр. Он возник ещё до появления Ассамблеи. Объединил народ самый яркий и любимый праздник татар и башкир — Сабантуй.

Фанис Литфуллин, председатель совета старейшин областной ассамблеи народа Казахстана:

— Это был 1988 год. Сабантуй прошёл на стадионе Локомотив. Собралась вся татарская общественность.

Когда сабантуй провели, пришёл успех и оргкомитет стал правлением татаро-башкирского этнокультурного центра.

Так в нашей области и образовался этнокультурный центр «Дуслык», а Сабантуй весело и дружно стали встречать не только татары и башкиры. К ним с удовольствием присоединились и другие этносы. Все вместе мы отмечаем и Наурыз, и Пасху. Чтим традиции, не только свои. Не делим людей по национальности. Для этого и создавалась Ассамблея.

Айгерим Мукашева