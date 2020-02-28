Борьбу с насекомыми и грызунами доверьте профессионалам

Тараканы, грызуны, насекомые. Все они могут внезапно появиться в наших домах, квартирах и офисах. И если делить соседство с людьми вредителям комфортно, то другой стороне далеко не в радость. Для борьбы с вредителями используют разные методы. Одни из них дезинсекция и дератизация.

Для этого применяются ядохимикаты. Однако, в последнее время от таких препаратов страдают сами люди, которые самостоятельно пытаются избавиться от насекомых и грызунов. С начала года в стране зафиксировано 11 случаев отравления токсическими веществами, 2 из которых — с летальным исходом. Трагедии произошли в Мангыстауской области и в Шымкенте.

Светлана Остапенко, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Запрещается реализация средств дезинсекции и деротации. Это касается ядохимикатов 1, 2 и 3 класса опасности. В случаях выявления средств реализации, естественно, с ними будет проводиться работа. Будем информировать органы местной исполнительной власти.

Специалисты рекомендуют, борьбу с насекомыми лучше доверить профессионалам. Ведь так будет безопаснее , и, главное, ядохимикаты, используемые специалистами, проверены и прошли сертификацию.

Николай Немченко — один из тех, кто оказывает услуги на этом рынке. Запрет на продажу токсических веществ поддерживает. Считает, что многие такие препараты имеют неизвестное происхождение и могут нанести огромный вред здоровью людей.

Николай Немченко, директор ИП:

— Мы закупаем только в специализированных организациях. У нас лаборатория есть небольшая, изготавливаем сами препараты.

В СК услуги дезинсекции предоставляют 16 служб. Половина из них находится в областном центре. Отмечу, случаев отравления ядохимикатами препаратами дезинсекции и деротации, а тем более летальных исходов в нашем регионе, к счастью, не было.

Абай Альжанов