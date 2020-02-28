Антикоррупционщики и фармпоставщики СК заключили меморандум

Никаких трибун и заготовленных докладов, для подписания меморандума стороны выбрали максимально неофициальный стиль общения. В такой обстановке, сидя напротив друг друга, без лишнего формализма и о проблемах можно поговорить, открыто и спокойно.

Для этого руководитель проектного офиса «СК-Фармация-Адалдық алаңы» приехала в областной центр из столицы. По его мнению, соглашение, к которому хотят прийти участники встречи решит очень многие вопросы, которые возникают у жителей региона.

Серик Айдарбеков, руководитель проектного офиса «СК-Фармация-Адалдық алаңы», г.Нур Султан:

— Часто среди населения возникает проблемный вопрос непоставки лекарственных средств или их нехватка или их недостаточное количество, их неправильное планирование. У населения возникает негативное ощущение к государству и к уполномоченному гос органу, который отвечает за эту деятельность. Гражданам не всегда нужно знать, по какой причине эти проблемы возникают, проблемы нужно оперативно решать.

Красивая мысль воплотить в жизнь, которую порой очень сложно. Непогода 2020-го, которая внесла коррективы в работу фарм-поставщиков, в нашей области хорошо это доказывала. Вот только проблема в том, что, например, больные эпилепсией, вирусным гепатитом или аритмией, которым лекарства жизненно необходимы, не могут ждать, когда наладятся поставки и в аптеку привезут необходимый им препарат.

Марьям Сыздыкова, руководитель представительства ТОО «СК-Фармация» по СКО:

— Мы начали стационарное обеспечение с 15 января 20 года, по амбулаторному с 5 января. По нему поставка осуществлена на 1 млдр 63 млн, обеспечение по рецептам в районе 500 млн.00:55 В рамках 1385 наименований закуплено 82 %. Постоянно идет дозакуп и то, что мы докупаем, сейчас поставки обеспечиваются.

То поставщик не определялся по некоторым наименованиям препаратов, то цены предельные были занижены, а запредельные, напротив, повышены на 30 видов лекарств. Проблем в областном представительстве «СК-Фармации» в конце 2019-го года начале 2020-го было много, рассказала его руководитель Марьям Сыздыкова. Думать над их решением атикоррупционщики региона и филиал компании теперь будут вместе.

Дарья Пышмынцева