1 марта: Трагичные страницы истории и сплоченность народов

Дети, их мамы, старики и тяжёлобольные. Всего 705 человек. Во время депортации из-за снегопада они не смогли спуститься с высокогорного аула Хайбах Чечено-Ингушской АССР. Это угрожало плану депортации. Конвоиры согнали людей в конюшню…. После она стала их могилой.

Деревянная конюшня. Депортированные сами обложили её сеном и соломой, чтобы не замерзнуть. Постройку подожгли со всех сторон. Ловушка захлопнулась…. Это было в феврале 1944-ого. 705 человек сгорели заживо.

Бесчеловечность, не знающая границ жестокость и боль. С этим пришлось столкнуться маме Саипа Байдуева. В Хайбахе она потеряла порядка 20 родных, в том числе свою маму. А саму её выслали в Семипалатинск. Но и на этом испытания не закончились.

Саип Байдуев, председатель чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах» областной АНК:

— Время было тяжёлое. Её председатель колхоза отправил ночью в 14 лет ухаживать за лошадьми. На второй день жена председателя казашка пришла домой, взяла за руку и говорит своему мужу: «Если бы твоя дочь попала на Кавказ, а её отправили ночью работать. Если ещё раз так сделаешь, ты мне не муж».

Небольшая история, но так хорошо показывает отношение коренного населения к тем, кого депортировали… точнее сказать, насильственно выслали. Разлучённые семьи, страшный голод и некуда податься. Эшелоны всё прибывали. Кроме голой степи, их не ждало ничего.

Ещё труднее пришлось тем, кого высадили на севере страны. Среди них предки Алексея Хана. Поздней осенью 1937 года вагон, в котором их депортировали, после месячного пути отсоединили возле села Макинки Акмолинской области.

Алексей Хан, председатель корейского этнокультурного центра «Хангук Казахстан» областной АНК:

— Не было теплой одежды. Сказали взять документы и пару вещей. Первую зиму зимовали в землянках. Делали из веток пол и крышу. Местные жители приютили детей в первую зиму. Но, несмотря на это, много детей умерло и стариков. По рассказам бабушки, единственное, что их спасло, это доброта казахского народа.

ГРАФИКА: 440 тысяч немцев

400 тысяч чеченцев и ингушей

100 тысяч корейцев

100 тысяч украинцев

60 тысяч поляков

45 тысяч карачаевцев

21тысяча балкаров

13 тысяч турков

5,5 тысяч курдов

2,5 тысяч калмыков

У каждой депортированной семьи своя история, уникальная, но такая ужасная. На их судьбу выпало страшное испытание. Выжить и выстоять на чужой земле им помогло коренное население. Делили еду и кров, но не делили на национальности. Поддерживали, как родных.

В годы депортации свой новый дом на казахской земле обрели свыше млн человек. Получается, каждый пятый в республике был спецпереселенцем. И даже несмотря на помощь казахского народа, им было тяжело. Голод, холод, разлука с родными. Не все выжили. И это трагедия не одной нации. Это горе всего народа.

Айгерим Мукашева