В СКО в зоне подтопления 92 населённых пункта

Природная стихия может нанести удар в любую секунду. Во время половодья повредилась линия электропередач. Произошло короткое замыкание. В одном из домов села Бесколя случилось возгорание. На место ЧС незамедлительно прибывают огнеборцы.

Сначала спасатели вызволяют из огненной западни жильцов дома. Не прошло и пары минут, как они уже заканчивают тушение пламени. Это один из сценариев республиканских учений «Коктем 2020». К слову, одновременно с пожаром уже на другой локации ЧС-ники вызволяют рыбака, который провалился под лед.

Умение принимать правильное решение, оперативность, мобильность и слаженность во время чрезвычайных ситуаций. Это главное в работе спасателей. Уже скоро наступит весна, а это значит, что нужно во всеоружии быть готовым к любому сценарию чрезвычайных ситуации. По прогнозам синоптиков, в этом году в Северный Казахстан придет много воды. Под угрозой подтопления 92 населенных пункта.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО

— Наша цель, наряду с отработкой взаимодействий, проверить реальную готовность водооткачивающей, инженерной техники, которая находится в районе. Все силы и средства направим на практическое применение для максимального вывоза снега из населенных пунктов. Особенно в тех, где много талого снега.

Командно-штабные учения «Коктем 2020» стартовали по всей стране. В селе Бесколь службы чрезвычайного реагирования задействовали 28 единиц техники и порядка 150 человек личного состава: спасателей, полицейских, медиков, бойцов Нацгвардии.

Аслан Ахметжанов, начальник ОЧС Кызылжарского района

— В данном участке производили укрепление береговой линии, земляного вала. Наполняли мешкотары инертным материалом. В ходе учения было вывезено более 800 кубов снега. Уложили порядка 10 кубов инертного материала.

Абай Альжанов, корреспондент

— В селе Бесколь проживает около 15 тысяч человек. В зоне риска половодья здесь 4 места. Все находятся в районе старицы. По словам спасателей, сейчас они на 80 % готовы к предстоящим паводкам.

Абай Альжанов