В СКО ожидают большой паводок, планируют алгоритм действий

Новости МТРК

11:31 27 Февраля 2020

Не щадит ни взрослых, ни детей, разрушает всё на своём пути. Паводок — один из самых напряжённых периодов для спасателей и казахстанцев, дома которых может затопить. В нашей области в зоне риска 92 населённых пункта. Но география может расшириться.

Пока погода «играет» против нас. Даже во время этого заседания за окном дождь, снег и град будто бы борются между собой. Побеждают трое. И это в конце февраля. Погода аномальная, говорят выступающие за трибуной. Будет она таковой и в марте.

Кымбат Мергалимова, директор филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Средняя температура ожидается -6 -8 градусов, что выше нормы на 1 градус. Количество осадков ожидается больше нормы. В течение марта будут проходить циклоны с атмосферными осадками, которые в начале месяца принесут мокрый снег, а в середине месяца — снег с переходом в дождь.

Выше средне-многолетних объемы влагозапасов, наполнены ими водоёмы и Сергеевское водохранилище. Но и это не предел. В марте снег будет активно таять, повысится температура, а вместе с ней уровень рек и озёр, образуются потоки талых вод. Очень уж напоминает 2017-ый.

К такому сценарию, пусть и неутешительному, и нужно готовиться. Причём всем районам. Риск затопления есть в сёлах Каратал и Кулыколь Уалихановского района, которые в прошлом году пострадали от прихода разрушительной стихии. Сейчас объемы стоков в Селитинском водохранилище в 1,5 раза выше нормы.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— По Акжарскому району паводковые риски представлены повышением уровня реки Шат у населенных пунктов Ленинградское и Талшик, а также поверхностными талыми водами с полей для населенных пунктов Аксары, Ащиколь, Кулыколь и Совхозное. В Тайыншинском районе, с учетом анализируемых стоков в Чаглинское водохранилище по реке Чаглинка, имеется угроза населенным пунктам Тайынша и Тендык, а также 10 населенным пунктам от талых вод с полей. 

В Айыртауском и районе имени Г. Мусрепова угрозу несут малые реки. Их уровень необходимо постоянно контролировать и следить, чтобы вода и лёд проходили без заторов. В случае необходимости провести резку или взрывные работы, отметил главный спасатель области.

Рекомендации получил и аким Есильского района. Там тревогу вызывает озеро Большой Тарангул. Его уровень достиг максимума. А водоотводной шлюз не построили до сих пор. Под угрозой сёла Алка, Рублёвка, Аралагаш.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— По основной водной артерии области (р. Есиль) в зону риска подпадают 19 населенных пунктов Кызылжарского и Есильского районов и района Г. Мусрепова, а также 3 участка города Петропавловска, из которых 9 населенных пунктов остаются не защищенными в связи с невозможностью проведения инженерных работ из-за сложности рельефа местности. 

Но даже тем, кто далеко от рек и озёр, расслабляться не стоит. Есть угроза затопления талыми водами. Главное — вовремя предпринять меры. Вывозить снег, пробивать каналы, проводить обвалование. Последнее — самая эффективная мера. Весна будет сложной, говорит глава региона. И к ней нужно быть готовым на все сто.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— На территории области высота снега варьируется от 17 до 48 см, что выше нормы. Наибольшая высота отмечается в районах водосбора реки Есиль — им. Г.Мусрепова, Айыртауском и Шал акына. Где норма снега превышает запасы воды в 1,5 раза. Всё это показывает, что будет достаточно сложно, если вовремя не принять соответствующие меры. 

Одна из них — координированная работа с другими регионами. Вода к нам приходит из Карагандинской и Акмолинской областей. Там осадков выпало не меньше нашего. Работать сообща. Только так ущерб можно свести к минимуму. Подключиться должны и сельхозруководители.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Та техника, которая на балансе, должна помогать. Надо провести ревизию. Должны быть оборудование, лопаты, экскаваторы. Путь и небольшой мощности, но любая техника в период паводка будет необходима. 

Готовить мешкотару заранее, а не когда вода пришла к «порогу». Перепроверить план эвакуации, составить отдельный список тяжелобольных, чтобы заранее вывести их в райцентры. Готовить технику, плав средства и людей. Тех, кого может затопить, и тех, кто будет спасать. Последних около 1800 человек.

У статистиков в это время свои подсчёты. Они готовятся к переписи населения. Ходить по домам будут около тысячи добровольцев. Главное, чтобы в этот список попали действительно желающие. Не педагоги, согласные на всё, как говорится, в добровольно принудительном порядке.

Озвучили на заседании и проблему, с которой к главе региона обратились местные производители колбасных изделий. Оказалось, что нашу отечественную продукцию в супермаркетах, в буквальном смысле, отодвигают на второй план.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы понимаем, что есть лучшие места и менее проходимые. Лучшие места отдают импортной продукции. Как это понять? В любом государстве всегда прежде всего стоит своя лучшая продукция. Люди работают, платят налоги в этой стране, рабочие места создают. Надо понимать всё это. 

Кумар Аксакалов поручил акиму Петропавловска и руководителю управления предпринимательства и туризма взять этот вопрос на контроль. Как и цены на овощи. Не секрет, что каждой весной их стоимость значительно вырастает. Ценового беспредела быть не должно, подчеркнул Кумар Аксакалов.

 

 

Айгерим Мукашева

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