В Петропавловске открыли мемориальную доску заслуженному деятелю РК К.Касымову

Почтить память заслуженного деятеля искусств РК Куаныдыка Касимова пришли родственники, друзья, коллеги и все неравнодушные к его творчеству люди. Все собрались возле здания Казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова.

Последние 7 лет перед выходом на заслуженный отдых Куандык Ишангалиевич был его руководителем. «Свою жизнь он посвятил служению искусству и этот путь выбрал осознанно, не видя для себя другого призвания», — вспоминает его супруга. Вместе они прожили почти 40 лет.

Раиса Касымова, супруга Куандыка Касымова

— Куандык первый, кто вывел искусство в СКО на новый уровень. Он первым создал ансамбль, хор. Находил танцоров. Воодушевлял их и проводил первые айтысы. Также он был хорошим семьянином. Он был опорой.

Куандык Касымов родом из Жамбылского района. В том краю пел, танцевал и играл на музыкальных инструментах каждый второй. Так, с самого детства у него и привилась любовь к творчеству. Особенно к двухструнной спутнице-домбре. Виртуозно играть на ней его учил двоюродный брат Серикбай. Вместе они организовывали музыкальные состязания и стояли у истоков создания ансамбля «Ак бидай».

Серикбай Кусаинов, родственник Куандыка Касымова

— Он в детстве часто приходил к нам домой. Я его учил играть на домбре и в народные казахские игры. Сам я научился играть на домбре у его отца. Мы любили вместе петь песни. Потом он ушел учиться и дальше творчески развивался.

Куандык Касымов внес неоценимый вклад в развитие культурной жизни региона. Его профессионализм, требовательность и исполнительность служат примером подрастающему поколению.