В Петропавловске открылась выставка, посвящённая 25-летию АНК

Основная цель выставки — популяризировать культурное наследие разных этносов. А их в нашей области проживает порядка 100. Готовились к ее открытию несколько месяцев. Сотрудникам есть, что рассказать и показать североказахстанцам. За 25 лет существования этого уникального института под названием «Ассамблея народа Казахстана» накопилось немало интересных материалов.

Галия Балтабаева, научный сотрудник отдела этнографии Северо-Казахстанского областного музейного объединения

— Эта выставка знакомит нас, посетителей, с фотодокументами, которые рассказывают об истории, деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Нашей СКО Ассамблеи, предметами материальной культуры разных этносов. Представлены предметы народов — казахов, русских, поляков, азербайджанцев и евреев.

Всего представлено порядка 60 экспонатов. В нашем регионе под эгидой Ассамблеи действуют 20 этнокультурных объединений. Среди них и азербайджанский центр. Его председатель — Чингиз Курбанов — на выставку сегодня пришел не с пустыми руками.

После выставки для всех собравшихся артисты областной филармонии в ярких костюмах показали концерт с национальными песнями и танцами.

Юбилейная выставка, по словам сотрудников музея, продлится до 6 июля.

Анжелика Сычева