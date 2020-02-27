В этом году планируют провести масштабный этно-фестиваль на поселении Ботай

Ежегодно финансирование сферы культуры увеличивается. Если в 2019-ом бюджет ведомства был 4 миллиарда тенге, то в нынешнем он стал больше на 37 процентов. По словам руководителя профильного управления Куралбека Атамуратова, сегодня средняя заработная плата работников культуры составляет 96 тысяч тенге.

Куралбек Атамуратов, руководитель управления культуры, архивов и документации СКО

— Средняя зарплата за 2019 год составила 74 тысячи тенге В соответствии с пунктом 67 послания президента увеличена зарплата на 35 процентов основного и управленческого персонала. Занятость в сфере культуры — 2601 человек.

Часть бюджета сферы идет на реставрацию музеев, библиотек, театров, домов культуры. В 2019-ом на 200 млн тенге отремонтировали 34 объекта. Работы продолжат и в нынешнем году.

Куралбек Атамуратов, руководитель управления культуры, архивов и документации

— За счет средств спонсоров проведен капремонт здания сельской библиотеки с. Аралагаш Аккайынского района. За счет средств областного бюджета запланирован капитальный и текущий ремонт Аккайынского районного дома культуры. В текущем году планируем провести капремонты 9 объектов на сумму 475 миллионов тенге. 8 объектов находятся в районах области.

Особое внимание — реализации двух программ — «Рухани Жангыру» и «Семь граней Великой степи». Отдельно стоит отметить спецпроект«Сакральная география». В СК в карту культурного наследия включены 33 объекта. Среди них- 8 общенациональные.

По словам специалистов, это еще не все. В 2020-ом сакральная география региона станет больше. При этом не забудут и про развитие инфраструктуры. Добраться до исторических памятников культуры порой бывает очень трудно.

Ракат Мамбеталинов, директор центра по охране историко-культурного наследия при управлении культуры, архивов и документации СКО

— В этом году планируем работу над улучшением инфраструктуры на данных объектах. Ведь в большинстве объектах отсутствует инфраструктура. Сейчас этот вопрос прорабатываем. Также ведем разработку интерактивной сакральной карты.

2020-ый- объявлен годом казахского мыслителя, поэта Абая и философа аль-Фараби. В честь юбилейных дат запланирован ряд концертов, постановок и спектаклей. А еще в этом году пройдут 4 масштабных фестиваля: «Алтын сахна», «Мьюзик Фест», «Кызылжар биле» и конкурс фольклорных ансамблей и солистов Акан Сери.

Абай Альжанов