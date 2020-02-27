В 7 пробах продукции птицефабрик обнаружена сальмонелла

На вид, казалось бы, совсем безобидная кукла, которую можно купить в любом магазине или на рынке. Только за этой красотой скрывается самая настоящая опасность. В составе этих игрушек специалисты нередко находят формальдегид, фенол, пропиловый и изопропиловый спирт.

Эти вещества могут вызвать химические ожоги, раковые заболевания, поражение печени и почек. В 2019 году из 277 проверенных игрушек 14 не соответствовали токсикологии, 107 — маркировке. Поэтому, прежде чем купить своему ребенку очередной подарок, стоит убедиться в его безопасности.

Наталья Беляева, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Игрушка не должна пахнуть, должна быть маркировка, знак ЕАС должен быть, четко должен быть прописан производитель, кто делал, не просто Китай, а кто именно, должно обязательно указываться для какого возраста игрушка.

Все игрушки, в которых в прошлом году обнаружили вредные вещества, китайского производства. Исследуют их в этой лаборатории. На проверку одной уходит 4-5 часов.

Марина Садилова, лаборант СКОФ РГП «Национальный центр экспертизы»:

— Взвешиваем игрушку, заливаем определенное количество воды, высчитываем, на какой вес сколько нужно, потом мы ставим в термостат под определенной температурой, она у нас стоит три часа, потом мы с этой вытяжки делаем анализ.

В прошлом году здесь закупили и исследовали почти 4,5 тысячи образцов различной продукции, из которых 772 не соответствовали требованиям технических регламентов.

Наталья Беляева, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Было исследовано 140 проб мясной продукции и птицепродукции на антибиотики, из них в 11 пробах было превышение. Это вся продукция российских производителей. Также в 7 пробах была обнаружена сальмонелла. Это у нас ТОО «Кэпитал проджект», АО «Алатау кус», и ИП «Целых» СКО.

В результате проверок специалисты составили 43 административных протокола на сумму более 5 млн тенге, с реализации сняли 79 кг опасной продукции.

Алена Хан