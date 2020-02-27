Уникальный светодиодный рюкзак с лед-экраном создал студент из Петропавловска

Идея создания вот такого светодиодного рюкзака с ЛЕД-экраном пришла к Данату Калбанову несколько лет назад. Увидев необычное и весьма не дешевое изобретение на просторах интернета, студент решил сделать свой бюджетный, но не уступающий в практичности, аналог. На реализацию этого проекта у Даната ушло 2 месяца.

Данат Калбанов, учащийся Дворца школьников «Digital Urpaq»

— Себестоимость такого рюкзака вышла 15 тысяч тенге, что раз в 5-6 дешевле американских. Рюкзак может применяться в качестве рекламы, гаджета современного ребенка, в виде мобильной рекламы для проведение промоакции. То есть человек, который занимается рекламированием какого-то товара, сможет выводить информацию у себе на рюкзаке.

С помощью приложения на смартфоне, которое, кстати, Данат тоже разработал сам. Но не без чуткого контроля своего учителя -Геннадия Воробьева. Сейчас у тандема в планах усовершенствовать изобретение: в будущем на дисплее добавятся больше анимации, навигатор, усиленные колонки и будильник .

Геннадий Воробьев, преподаватель Дворца школьников «Digital Urpaq»

— В плане надежности работы: защита от влаги, уменьшение потребления энергии и различные модификации, светодиодные матрицы. То есть она не обязательно будет в виде рюкзака. В виде планшета, где может использоваться различна информация.

Доведут, как говорится, до ума, и примерно через полгода такие рюкзаки Данат планирует реализовывать на местном рынке. Кстати, проект парня уже успели отметить. На днях в региональном конкурсе стартапов он занял 3 место.

Анжелика Сычёва