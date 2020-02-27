Тело младенца в пакете нашли в селе СКО

Шокирующая находка! В селе Обуховка Тайыншинского района найдено безжизненное тело новорождённой девочки. Информация о младенце поступила в районный отдел полиции из местной больницы 25 февраля.

В ходе осмотра места происшествия полицейские нашли пакет, спрятанный за надворными постройками, в котором лежало тело малышки со следами насильственной смерти.

В убийстве ребенка подозревается 28-летняя жительница того же села. Сейчас она госпитализирована. Обстоятельства дела выясняют полицейские.

Динара Сагандыкова, сотрудник пресс-службы ДП СКО:

— Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований.По статье 100 УК РК. Для установление причины смерти ребенка тело направлено на суд.мед экспертизу.

Анжелика Сычева