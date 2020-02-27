Семинар по «Основам военной робототехники» прошёл в «Өрлеу»

Это робот для влажной уборки. Его за 15 минут собрал Асет Бактубаев вместе с Талгатом Жусупбековым. Задание оказалось не сложным. Они приехали из района Шал акына. Асет работает преподавателем — организатором начальной военной и технической подготовки в Кенесовской средней школе. А Талгат — в Сергеевской казахской средней школе. Свой уровень знаний стараются повышать при любой возможности. На этом семинаре хотят больше узнать о новых технологиях.

Асет Бактубаев — преподаватель-организатор НВТП в Кенесовской СШ, Шал акынский район :

— Хотелось посмотреть на это, пройти эти курсы. Взять для себя что-нибудь, чтобы в дальнейшем пользоваться в работе. Семинары эти хорошие. По себе скажу. Я постоянно посещаю любые семинары по нашей работе, по нашей программе. Много что получаем, сейчас идёт обновленная программа.

А вот слушателям семинара показывают 3д принтер в действии. Сейчас он печатает модель военного корабля. Участники семинара интересовались тем, как правильно пользоваться оборудованием, насколько прочен материал и какие ещё можно использовать цвета.

Семинар рассчитан на 2 дня. 19 педагогов области новые знания уже получили. Пришёл черёд следующей группы. Здесь более 25 слушателей.

Алмаз Турсунбеков, сертифицированный тренер по основам робототехники и 3D-принтинга филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО:

— В ходе семинара наши слушатели познакомятся с такими темами, как основы военной робототехники, общие сведения о робототехнической платформе LEGO MINDSTORNS EV3 b Arduino UNO R3, введение в мобильную робототехнику на основе конструктора Tetrix Prime, обзор существующих видов аддитивных технологий, области применения 3D-принтинга в военном деле и другие темы.

По завершению семинара слушатели получат сертификаты и смогут организовать в районах школьные кружки по основам военной робототехники.

Анастасия Остертак