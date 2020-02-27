Профсоюзы подводят итоги

Столько спикеров, как в день отчета об итогах деятельности областных профсоюзов за 2019-й, на площадке службы центральных коммуникаций не было давно. Такое число выступающих с докладами оказалось не случайным.

За последние 12 месяцев представители объединений работников региона сделали много, чтобы североказахстанцы могли спокойно трудиться, получать достойную зарплату, уходить в отпуск или брать больничный.

ГРАФИКА:

В числе главных достижений работы профсоюзного центра СКО за 2019-й год:

-Ряды первичных профсоюзных организаций пополнили свыше 6,5 тысяч североказахстанцев.

-В области заключены и действуют больше 5 тысяч коллективных договоров в 98 % организаций.

Таким показателем может похвастаться только наша область, соседние в этом вопросе значительно отстают. Ставить северный регион в пример другим, как выяснилось, можно и по количеству нарушений, связанных с соблюдением коллективных договоров.

Их, если верить главному специалисту по юридическим вопросам и медиации областного центра профсоюзов, в 2019-м не было. Зато в специализированный центр примирения североказхастанцы обращались больше 600 раз.

Людмила Голенкова, главный специалист по юридическим вопросам и медиации профсоюзного центра СКО:

— Обращения носили различный характер, консультативный, разъяснительный, где-то оказать помощь в написании искового заявления, даже написать заявление, объяснительную. Непосредственно 24 спора были урегулированы у нас в несудебном порядке, в качестве переговорного процесса.

От достижений и итогов — к планам. В 2020-м работы у представителей профсоюзных организаций будет много. Одна из долгосрочных задач — проследить за судьбой госслужащих и работников нацкомпаний, колчичество которых по поручению Президента страны к 2024-у году сократят на 25%.

Темиргали Абильмажинов, председатель СКОФ «Отраслевой профсоюз работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания»:

— Где-то с апреля месяца на 5% будет сокращение. Однозначно мы будем видеть, какое количество будет сокращаться, есть ли там профсоюзная организация, если она там есть, то будет участвовать, там, где нет, мы будем думать, чтобы люди не остались в стороне. Они — наши государственные служащие.

Говорили на брифинге и о медицинских профсоюзах. С их помощью в 2019-м североказахстанские медики получали поощрения в виде жилищных, а также денежных сертификатов, путевки в санатории, ведь когда твоя работа — заботиться о других, о себе тоже забывать нельзя.

Как и молчать о проблемах, она у работников здравоохранения одна, но очень глобальная, рассказал специалист многопрофильной детской областной больницы Николай Новиков.

Николай Новиков, член совета филиала РОО «Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения «SENIM»:

— Когда есть дефицит в определенной области, работать тяжело, на тебя идет двойная нагрузка и работать непросто. Когда этого дефицита не будет и каждый врач будет заниматься своей работой, такого положения уже не будет.

Всего в нашей области работают свыше 1200 первичных профсоюзных организаций, в них состоят больше 63 тысяч североказахстанцев.

Дарья Пышмынцева