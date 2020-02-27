Прием граждан с ограниченными возможностями прошел в СКОФ Нур Отан

Шамиль Резванов — инвалид второй группы, с детства у него полиомиелит. Из-за проблем со здоровьем сначала ходил с тросточкой, потом на двух костылях, а в 2016 году подскользнулся и упал на бордюр.

Сломал тазобедренный сустав, с тех пор прикован к коляске. Мужчина уже 40 лет занимается ремонтом обуви, есть даже своя мини-мастерская, только без посторонней помощи туда ему не добраться.

Шамиль Резванов, житель города Петропавловска:

— Живу на втором этаже в центре города в районе 8 школы. Хотел бы поменять квартиру на трехкомнатную на первом этаже и одну комнату оборудовать под мастерскую по ремонту обуви, стаж у меня с 83 года.

Чтобы не сидеть без дела и обеспечить себе достойную старость, мужчина прошел обучение по проекту «Бастау бизнес». Только грант, к сожалению, не получил, так как оставался всего месяц до выхода на пенсию. Хотел купить новый, современный станок. Заведующий общественной приемной обещал помочь в решении вопроса.

Рустем Алибеков, заведующий общественной приемной СКОФ партии «Nur Otan»:

— Вы сегодня здесь напишите заявление, и мы будем дальше контролировать его ход, и вы получите официальный ответ.

Больше желающих задать свой вопрос и получить ответ не было, возможно, многие не смогли попасть на прием из-за непогоды. Следующая такая встреча пройдет 18 июня.

Алена Хан