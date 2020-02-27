Офицеры Военного института посвятили вечер 75-летию Победы

Почти 75 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. Но память о ней живет до сих пор. Война коснулась почти каждой семьи. На фронте воевали наши деды и прадеды. Наш долг сегодня — помнить и чтить героев, защищавших Родину.

В СК сейчас проживает 58 ветеранов. Многим уже тяжело выходить на такие встречи. Но все же активисты в их рядах еще остались. В зале на почетных местах — Степан Башкиров и Иван Клименко. За проявленные мужество, отвагу и героизм, за сегодняшнее мирное небо над головой зал аплодирует им стоя.

Главное пожелание для молодежи от военного поколения — беречь и ценить мир. Это подчеркнул ветеран Великой Отечественной войны Степан Башкиров. На фронт он ушел совсем юным и по собственному желанию.

Степан Башкиров, ветеран ВОВ:

— Наша страна живет сейчас под мирным небом. Молодежь радуется, приглашает нас, участников войны, в школы, беседуем с молодым поколением. Мы стараемся, чтобы они поняли, что они тоже именно такого же поколения, как мы передаем им свою эстафету, чтобы тоже работали, трудились, учились и любили свою страну.

Тематический вечер вошел в программу учебно-методических сборов. Они в течение трех дней проходят на базе Военного института Национальной гвардии. В Петропавловск приехали 74 офицера со всех регионов страны. В течение всего вечера ветераны рассказывали свои истории о том, как воевали, как работали в послевоенное время. Ну а для них, в свою очередь, со сцены звучали фронтовые песни.

Анастасия Остертак