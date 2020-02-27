Круглый стол, посвященный Абаю Кунанбаеву, прошел в Петропавловске

В казахской школе — гимназии организовали круглый стол в рамках празднования юбилейной даты со дня рождения Абая Кунанбаева. В разговоре приняли участие преподаватели СКГУ им. М Козыбаева и учителя казахского языка и литературы.

Основной темой обсуждения стала статья Главы государства «Абай и Казахстан в 21 веке». Касым-Жомарт Токаев называет Абая Кунанбаева личностью мировой культуры. Согласны с этим и североказахстанцы.

Заслуги великого поэта и мыслителя, его жизнь и подлинное творчество являются образцом для подражания не только для казахского народа, но и для всего мира. Участники круглого стола говорили о работе центра «Абай», созданного на базе школы, а также совместных планах.

Жанбай Кадыров, заведующий кафедрой казахского языка и литературы СКГУ им М. Козыбаева

— В нашем университете тоже планируется проведение ряда мероприятий. Надо сказать, с декабря прошлого года мы запустили курс «Абайтану». Хотим работать со школьниками. Молодежь должна знать о вкладе этого великого мыслителя в историю нашей страны.