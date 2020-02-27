Два года ограничения свободы за лжетерроризм

Правоохранительные органы

10:32 27 Февраля 2020

Неудачно пошутил. В Петропавловске вынесли приговор лжетеррористу. 28 октября прошлого года он сообщил о якобы заложенной бомбе в доме №154 по ул. Назарбаева. После тщательного осмотра саперов и кинологов со служебно-розыскными собаками факт о наличии взрывного устройства не подтвердился.

Шутника стражи порядка задержали в течение часа, им оказался 33-летний петропавловец, который находился в нетрезвом состоянии.

В 2018 году полицейские получили 10 сообщений о ложном терроризме, в прошлом 3, в этом пока таких случаев не было. Избежать наказания мужчине не удастся.

Марат Халимулин, старший оперуполномоченный по противодействию экстремизму ДП СКО:

— Его признали виновным, мера наказания — два года ограничения свободы и принудительный труд в виде ста часов.

 

 

Алена Хан

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