Более 60 автомашин скопилось минувшей ночью на дорогах в р-не М.Жумабаева

Напряжённой выдалась ночь с 26 на 27 февраля для водителей. Многих из них капризы погоды застали в пути.

Асфальт на большинстве трасс СК напоминал каток. Ехать по нему было очень опасно. Решение закрыть все дороги области приняли ещё в среду в пять часов дня. Тех, кто отправился в путь раньше, останавливали на трассах.

Больше всего таких авто было, конечно же, на дорогах республиканского значения. Возле Келлеровки, к примеру, скопилось порядка 30 машин. Ещё 20 встали в районе Шал акына.

Самое большое скопление образовалось возле Булаева района Магжана Жумабаева. Для недопущения несчастных случаев на дорогах дежурили патрульные полицейские и участковые инспекторы.

Азамат Жамуканов, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— На автодороге республиканского значения «Челябинск-Новосибирск» близ г.Булаева произошло скопление транспортных средств порядка 60 единиц. Сотрудниками патрульной полиции оказывалось сопровождение данной колонны для безопасного проезда, до мест стоянок и пунктов обогрева.

Дарья Пышмынцева