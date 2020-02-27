Бизнесмены против коррупции

Сотрудничество антикоррупционной службы и палаты предпринимателей направлено не только на то, чтобы выявлять сферы, наиболее подверженные взяточничеству. Оно еще и включает в себя конкретные шаги по защите прав и интересов бизнесменов.

На видеосвязи со всеми регионами — председатель Агентства Алик Шпекбаев. По его словам, результаты совместной работы дают неплохие результаты. К примеру, свои вопросы с помощью антикоррпуционной службы решили 600 инвесторов.

Есть и такие случаи, когда работе бизнесменов неправомерно мешают представители госорганов. Таковых в стране за несколько лет было 970. За превышение полномочий понесли наказание 350 человек. По мнению заместителя директора Северо-Казахстанской палаты предпринимателей Жениса Казиева такое взаимодействие нужно продолжить.

Женис Казиев, заместитель директора Палаты предпринимателей СКО:

— Нужно менять отношение самого бизнеса к той ситуации, которая происходит сегодня. Зачастую сам предприниматель является источником коррупционного правонарушения, поэтому нужно менять сам подход к решению этой проблемы.

А еще нужно полностью менять законопроекты, а не только вносить поправки, считают присутствующие. Кроме того, при принятии решений должна быть транспарентность. Именно прозрачность и объективность минимизируют коррупционные риски.

Ергали Жумагулов, член региональной палаты предпринимателей:

— Сейчас возникла такая проблема. Это проблема производителей куриного яйца, которым обещали субсидирование на определенном этапе, я знаю несколько собственников крупных птицефабрик, которые вложили серьезные суммы, в том числе в СКО, сотни миллионов тенге инвестиционных проектов, но наша государственная власть в ретро режиме пересмотрела и практически эти субсидии отменила, сейчас проекты находятся на грани провала.

В настоящее время антикоррупционная служба реализует проект «Защита бизнеса и инвестиций». В регионе подписано 16 соглашений с местными и иностранными инвесторами больше чем на 140 млрд тенге. Сумма весьма внушительная, поэтому и поработать будет над чем, заверяют специалисты.

Амангельды Сатанов, руководитель проектного офиса «Қызылдар адалдық алаңы»:

— Если у предпринимателя возникают какие-либо препятствия со стороны госорганов, то специалисты департамента непосредственно сопровождают его, здесь решаются вопросы оказания услуг разрешений, выдача справок.

Это уже 4-й по счету форум, который проходит в таком формате с участием нескольких сторон.

Алена Хан