Актуальные вопросы рассмотрели на заседании общественного совета

Первый вопрос, который обсудили на заседании совета, касался организации дошкольного образования. В Петропавловске 56 детских садов и мини-центров, которые посещают более 8500 детей. О том, сколько платят сегодня родители, чтобы их ребенок посещал детский сад, и какие услуги входят в стоимость, членам общественного совета рассказала руководитель городского отдела образования.

Сара Рамазанова, руководитель отдела образования г. Петропавловска

— Размер ежемесячной взимаемой платы с родителей на 1 воспитанника составляет 100 % питания. В группах общего назначения в частном детском саде до 3 лет 10036 тенге, от 3-6 лет 12458 тенге. В мини-центрах при школах с полным днем обучения от 3-6 лет -12458 тенге.

Как отметили члены общественного совета, в последнее время стало меньше поступать жалоб от родителей по вопросам поступления детей в дошкольные учреждения. Но стоит сказать, что очередь в детские сады сегодня все же есть и немаленькая. В ней сегодня стоят почти 7 тысяч детей в возрасте от 2-3 лет.

В целом по этой теме у членов городского общественного совета вопросов к докладчику не возникло. Зато нашлись другие. Депутат городского маслихата Павел Афанасьев поинтересовался у руководителя отдела образования, как проходят госзакупки в образовательных учреждениях.

Павел Афанасьев, депутат городского маслихата

— Теперь госзакупки распределяются следующим образом: школа должна подать заявку в городской отдел образования, а они проводят тендер. Кто-то выигрывает, и затем городской отдел образования распределяет товар. Как это будет проводиться?

Сара Рамазанова, руководитель отдела образования г. Петропавловска

— Все госсзакупки проводятся прозрачно и в соответствии с законом. Данные выкладываем на портал. Некоторые товары мы уже поставили в школы. Сейчас в начале марта поставим все товары, необходимые для нужд школы.

Выслушали на заседании общественного совета и доклад руководителя городского отдела экономики и бюджетного планирования. На 2 млрд тенге акимат Петропавловска планирует погасить кредит, который брали для строительства жилья по программе «Нурлы Жер».

Поднимались здесь и другие вопросы. Они касались правил перевоза детей, проживающих в отдаленных микрорайонах города, и установления единых налоговых ставок.

Абай Альжанов