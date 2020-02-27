25 участков в СК изъяли в прошлом году у недобросовестных пользователей

СК по праву носит статус главной житницы страны. Сейчас в регионе больше 7 миллионов гектаров земель отведено под сельское хозяйство. Их ежегодно засевают масличными и зерновыми. Получают большой урожай.

С этим проблем нет. Однако есть некоторые фермеры, которые используют свои участки не по целевому назначению. Об этой проблеме говорил и глава государства.

Графика: Касым-Жомарт Токаев, Президент РК — Многие из тех, кто получил бесплатно от государства право аренды на землю, держат землю впрок, не работая на ней. В стране сложился целый слой так называемых «латифундистов». Они ведут себя как «собака на сене». Пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхоз. земель.

Североказахстанские инспекторы в прошлом году изъяли 8 неосвоенных участков общей площадью 7 с половиной тысяч гектаров. Причём земли у нерадивых владельцев изымаются не сразу. Сначала проводят мониторинг, выдают предписание, говоря простым языком — предупреждение. Землепользователь должен засеять участок в течение двух лет.

Ирина Микотина, руководитель отдела правового обеспечения управления земельной инспекции СКО

— Если изымается земельный участок, который находился у субъекта проверки в частной собственности, или право землепользования было выкуплено, то он выставляется на торги. Выставляется участок на торги судебным исполнителем не менее 3 раз. Если он продаётся, то деньги возвращаются бывшему собственнику. Вычитываются только расходы судебного исполнителя. Если участок был предоставлен в аренду, то он возвращается в фонд государства.

Сами не строят и другим не дают. Остро стоит вопрос и тех участков, которые предназначены для возведения социальных объектов, жилых домов. Бывают случаи, когда владельцы земли не торопятся со строительством и всячески игнорируют предписания инспекторов. В 2019 в пользу государства конфисковали 16 таких участков общей площадью 22 гектара.

Ирина Микотина, руководитель отдела правового обеспечения управления земельной инспекции СКО

— Целью земельной инспекции являются не штрафы или изъятие участков у их владельцев. Наша цель, чтобы каждый клочок земли был вовлечён в оборот, чтобы шло налогообложение, и он приносил прибыль. Если этот участок для коммерческого назначения, то там должна вестись стройка.

В прошлом году североказахстанских землепользователей оштрафовали на 12,5 млн тенге. Кроме того, за простаивание участков недобросовестные владельцы выплачивают ставку налога, увеличенную в 10 раз! Благодаря этим взысканиям областной бюджет пополнился на 175 миллионов тенге.

Абай Альжанов